शादियों में पहनें रश्मिका मंदाना के ये डिजाइनर लहंगे, खूबसूरती देख जल उठेंगे रिश्तेदार
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 14, 2025
नेशनल क्रश रह चुकी रश्मिका मंदाना अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप रश्मिका मंदाना के कुछ लहंगे को देख सकते हैं, जिन्हें शादियों में पहन कर आप भी हुस्न परी लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में सिंपल और हसीन लगने के लिए आप रश्मिका की तरह कढ़ाई वाला लहंगा भी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में रश्मिका मंदाना ने रेड सीक्विन्ड लहंगा पहना है, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
किसी स्पेशल शादी में आप मल्टी कलर फ्लोरल लहंगा ट्राई कर सकती हैं. ये आपको गॉर्जियस लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
रश्मिका मंदाना की तरह आप ‘सिल्क लहंगा’ पहन सकती हैं. साथ ही आप इसमें झुमके और नेकलेस भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शादियों में यूनिक लगने के लिए आप शिमरी लहंगा भी पहन सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: देसी लुक में एकदम कमाल लगती हैं उर्फी जावेद, फोटोज देख नहीं होगा आंखों पर यकीन
अगली वेब स्टोरी देखें.