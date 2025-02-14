शादियों में पहनें रश्मिका मंदाना के ये डिजाइनर लहंगे, खूबसूरती देख जल उठेंगे रिश्तेदार

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 14, 2025

नेशनल क्रश रह चुकी रश्मिका मंदाना अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप रश्मिका मंदाना के कुछ लहंगे को देख सकते हैं, जिन्हें शादियों में पहन कर आप भी हुस्न परी लगेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

पार्टी में सिंपल और हसीन लगने के लिए आप रश्मिका की तरह कढ़ाई वाला लहंगा भी ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटो में रश्मिका मंदाना ने रेड सीक्विन्ड लहंगा पहना है, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

किसी स्पेशल शादी में आप मल्टी कलर फ्लोरल लहंगा ट्राई कर सकती हैं. ये आपको गॉर्जियस लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

रश्मिका मंदाना की तरह आप ‘सिल्क लहंगा’ पहन सकती हैं. साथ ही आप इसमें झुमके और नेकलेस भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शादियों में यूनिक लगने के लिए आप शिमरी लहंगा भी पहन सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: देसी लुक में एकदम कमाल लगती हैं उर्फी जावेद, फोटोज देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.