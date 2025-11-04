रश्मिका मंदाना का रॉयल अवतार! गोल्डन-ग्रीन एथनिक सूट में दिखीं ग्रेस और एलिगेंस की मिसाल

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Nov 04, 2025

रश्मिका मंदाना इस बार डार्क ग्रीन और गोल्डन एम्ब्रॉइडरी वाले एथनिक सूट में नजर आईं, जिसने उनके पूरे लुक को रॉयल टच दिया.

उनके आउटफिट के गोल्डन वर्क वाले दुपट्टे ने पूरे लुक को ग्रेसफुल और फेस्टिव सीजन के माहौल में दिखाया.

सूट का डीप वी-नेक डिजाइन इस लुक को मॉडर्न टच दे रहा है, जबकि ट्रेडिशनल कढ़ाई इसकी खूबसूरती बरकरार रख रही है.

यह आउटफिट शादी, ऑफिस पार्टी या किसी खास फेस्टिव फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है.

रश्मिका ने लुक को बैलेंस करते हुए मिनिमल गोल्ड ज्वेलरी और छोटे झुमकों के साथ इसे एलीगेंट रखा.

खुले, सॉफ्ट वेव्स में सजे बाल इस पूरे ट्रेडिशनल लुक में रश्मिका को और भी डिवा लुक दे रहे हैं.

उनका न्यूड और ड्यूई मेकअप इस एथनिक अटायर को क्लासी और नैचुरल लुक दे रहा है.

आने वाले वेडिंग सीजन के लिए रश्मिका का यह सूट लुक ब्राइड्समेड्स या पार्टी गेस्ट्स के लिए एक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन बन सकता है.

