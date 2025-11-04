रश्मिका मंदाना का रॉयल अवतार! गोल्डन-ग्रीन एथनिक सूट में दिखीं ग्रेस और एलिगेंस की मिसाल
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 04, 2025
रश्मिका मंदाना इस बार डार्क ग्रीन और गोल्डन एम्ब्रॉइडरी वाले एथनिक सूट में नजर आईं, जिसने उनके पूरे लुक को रॉयल टच दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
उनके आउटफिट के गोल्डन वर्क वाले दुपट्टे ने पूरे लुक को ग्रेसफुल और फेस्टिव सीजन के माहौल में दिखाया.
Source:
Bollywoodlife.com
सूट का डीप वी-नेक डिजाइन इस लुक को मॉडर्न टच दे रहा है, जबकि ट्रेडिशनल कढ़ाई इसकी खूबसूरती बरकरार रख रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
यह आउटफिट शादी, ऑफिस पार्टी या किसी खास फेस्टिव फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है.
Source:
Bollywoodlife.com
रश्मिका ने लुक को बैलेंस करते हुए मिनिमल गोल्ड ज्वेलरी और छोटे झुमकों के साथ इसे एलीगेंट रखा.
Source:
Bollywoodlife.com
खुले, सॉफ्ट वेव्स में सजे बाल इस पूरे ट्रेडिशनल लुक में रश्मिका को और भी डिवा लुक दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका न्यूड और ड्यूई मेकअप इस एथनिक अटायर को क्लासी और नैचुरल लुक दे रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
आने वाले वेडिंग सीजन के लिए रश्मिका का यह सूट लुक ब्राइड्समेड्स या पार्टी गेस्ट्स के लिए एक परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन बन सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Delhi Crime 3 से पहले Netflix पर देखें ये खतरनाक क्राइम वेब सीरीज
अगली वेब स्टोरी देखें.