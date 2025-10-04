Karwa Chauth पर रश्मिका मंदाना जैसी पहन ली साड़ी, पति देखते ही हो जाएंगे दीवाने
Shashikant Mishra
| Oct 04, 2025
साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपनी एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं.
रश्मिका मंदाना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और डिफरेंट आउटफिट में अपनी फोटोज शेयर करती हैं.
रश्मिका मंदाना अक्सर साड़ी पहनकर अपनी झलक दिखाती हैं और फैंस का ध्यान खींचती हैं.
रश्मिका मंदाना जब भी साड़ी पहनती हैं तो उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं.
रश्मिका मंदाना एक से बढ़कर एक साड़ी पहनती हैं और जमकर अदाएं दिखाती हैं.
करवा चौथ आने वाला है और अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो रश्मिका मंदाना की तरह साड़ी ट्राई करें.
करवा चौथ पर रश्मिका मंदाना की तरह साड़ी पहनने पर पति आपको देखते ही रह जाएंगे.
