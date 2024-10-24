फिटनेस के लिए Rashmika Mandanna के इन सीक्रेट टिप्स को करें फॉलो
Oct 24, 2024
नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना की फिटनेस और खूबसूरती के सभी दीवाने हैं.
फैंस रश्मिका मंदाना की फिटनेस का राज जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करते हैं.
बॉलीवुडलाइफ आज आपको रश्मिका मंदाना के फिटनेस सीक्रेट टिप्स के बारे में बताएगा.
रश्मिका की फिट बॉडी का राज उनकी डाइट और वर्कआउट रूटीन है.
फिट रखने के लिए रश्मिका स्विमिंग और स्किपिंग करती हैं.
अपने आपको फिट रखने के लिए रश्मिका डांसिंग करना पसंद करती हैं.
वजन कंट्रोल में रखने के लिए रश्मिका कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करती हैं.
कैलोरीज बर्न करने के लिए रश्मिका मंदाना किक बॉक्सिंग करती हैं.
वर्कआउट के अलावा रश्मिका मंदाना अपने खान-पान का भी ख्याल रखती हैं.
