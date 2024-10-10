Ratan Tata ने इन बुक्स को बताया था बेस्ट, पढ़कर बदल जाएगी जिंदगी

Ankita Kumari | Oct 10, 2024

भारत के उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है.

रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली.

रतन टाटा बहुत ही टैलेंटेड लोगों में से एक थे.

रतन टाटा ने अलग अलग फील्ड की किताबें पढ़ीं थीं.

रतन टाटा ने 'द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन' बुक को बेस्ट बताया था.

'आई केम अपॉन माय लाइट हॉउस' किताब को रतन टाटा ने अच्छा बताया था.

'द टाट्स' बुक को का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.

'द विट एंड विस्डम ऑफ रतन टाटा' काफी अच्छी किताब है.

इस लिस्ट में गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक' का नाम भी शामिल है.

