रवीना टंडन की लाडली के हुस्न पर फिदा है जमाना, देखिए हॉट एंड ग्लैमरस फोटोज

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 17, 2024

इस रेड साड़ी में राशा थडानी बेहद ही हॉट लग रही हैं.

इस रेड थाई स्लिट ड्रेस में राशा बहुत ग्लैमरस लग रही हैं.

इस शॉर्ट आउटफिट में राशा थडानी अपने लॉन्ग लेग्स फ्लॉन्ट कर रही हैं.

इस तस्वीर में राशा थडानी बेहद ही बोल्ड लग रही हैं.

इस फोटो में राशा ने रेड कलर के क्रॉप टॉप के साथ ही स्टाइलिश पैंट पहनी है.

इस ब्लैक आउटफिट में राशा थडानी अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं.

इस तस्वीर में राशा थडानी मिरर के सामने सिजलिंग अवतार में पोज दे रही हैं.

इस फोटो में राशा थडानी ब्लैक ड्रेस में धांसू लग रही हैं.

इस शॉर्ट स्कर्ट में राशा अपने लॉन्ग लेग्स फ्लॉन्ट कर रही हैं.

