49 की उम्र में इन डाइट सीक्रेट से खुद को जवां रखती हैं रवीना टंडन
Ankita Kumari
| Nov 18, 2024
रवीना टंडन की गिनती बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में होती है.
रवीना टंडन 49 की उम्र में भी काफी जवां नजर आती हैं.
आपको रवीना टंडन के कुछ डाइट सीक्रेट्स बताते हैं, जिन्हें एक्ट्रेस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करती हैं.
रवीना टंडन डिप फ्राइड फूड से दूरी बनाकर रखती हैं और मिठाइयों से भी परहेज करती हैं.
रवीना बाहर का खाना बहुत कम खाती हैं. वह घर का बना खाना पसंद करती हैं.
रवीना टंडन अक्सर अपने डाइट में रोटी, दाल, हरी सब्जियां, दही जैसे फूड्स लेती हैं.
रवीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें कुछ भी खाने को दे दो वह खुश हो जाती हैं, लेकिन स्वादिष्ट होना चाहिए.
इन डाइट्स के अलावा रवीना टंडन योग और स्विमिंग करती हैं, जिससे एक्ट्रेस काफी फिट नजर आती हैं.
