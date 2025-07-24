हरियाली तीज पर इन एक्ट्रेसेस के लुक को करें रीक्रिएट, लगेंगी अप्सरा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 24, 2025
जान्हवी कपूर का ये लुक नई-नवेली दुल्हनों के लिए परफेक्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
हरियाली तीज पर आप अदिति राव हैदरी की तरह साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हरियाली तीज के दिन आप हिना खान की तरह सिल्क बॉर्डर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पूजा-पाठ के लिए आप जान्हवी कपूर की तरह बनारसी साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हरियाली तीज के दिन आप अनुष्का शर्मा की तरह ग्रीन साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप जान्हवी कपूर की तरह पिली साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप हरियाली तीज पर हिना खान के इस लुक को भी क्रिएट कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Rekha के पास कौन-कौन सी लग्जरी गाड़ियां हैं? चौथी की कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
अगली वेब स्टोरी देखें.