हरियाली तीज पर इन एक्ट्रेसेस के लुक को करें रीक्रिएट, लगेंगी अप्सरा

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jul 24, 2025

जान्हवी कपूर का ये लुक नई-नवेली दुल्हनों के लिए परफेक्ट है.

हरियाली तीज पर आप अदिति राव हैदरी की तरह साड़ी भी पहन सकती हैं.

हरियाली तीज के दिन आप हिना खान की तरह सिल्क बॉर्डर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.

पूजा-पाठ के लिए आप जान्हवी कपूर की तरह बनारसी साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

हरियाली तीज के दिन आप अनुष्का शर्मा की तरह ग्रीन साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप जान्हवी कपूर की तरह पिली साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप हरियाली तीज पर हिना खान के इस लुक को भी क्रिएट कर सकती हैं.

