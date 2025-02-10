Teddy Day 2025: लाल या गुलाबी? गर्लफ्रेंड को किस रंग का देना चाहिए टेडीबियर
Shreya Pandey
| Feb 10, 2025
वेलेंटाइन वीक का चौथा दिन यानी 10 फरवरी को टेडी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है.
इस दिन मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर को टेडी देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं.
बाजार में कई रंग के टेडी मिलते हैं. क्या आप जानते हैं कि टेडी डे पर किस कलर का टेडी पार्टनर को गिफ्ट करना चाहिए.
फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते को वेलेंटाइन वीक के रूप में मनाया जाता है. यह हफ्ता सभी कपल्स के लिए बेहद खास होता है.
लाल रंग का टेडी आपके प्यार को दिखाता है. लाल रंग जीवन में प्यार और रोमांस को लाता है.
टेडी डे पर आप अपनी गर्लफ्रेंड को पिंक टेडी भी देख सकते हैं. यह कलर भी लड़कियों को बहुत पसंद आता है.
पिंक कलर स्नेह और दोस्ती का प्रतिक माना जाता है. यह आपके रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा
हालांकि अगर आप वेलेंटाइन वीक में गर्लफ्रेंड को टेडी देना चाहते हैं तो आप लाल रंग का टेडी ही दें.
