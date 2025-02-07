लाल गुलाब vs गुलाबी गुलाब, रोज डे पर कौन सा गुलाब पार्टनर को देना चाहिए?
Shreya Pandey
| Feb 07, 2025
फरवरी के महीने को प्यार का महीना माना जाता है. वेलेंटाइन वीक का इंतजार सभी लवर्स बेसब्री से करते हैं.
वेलेंटाइन वीक का पहला दिन रोज डे होता है. इसमें कपल्स एक-दूसरे का गुलाब देकर अपने प्यार को इजहार करते हैं.
ऐसे में ये जानना बहुत जरुरी है कि हम अपने पार्टनर को किस कलर का गुलाब दें. कौन सा गुलाब प्यार का प्रतीक है.
लाल गुलाब को प्यार का प्रतीक माना है. लाल गुलाब को अक्सर रोमांटिक अवसरों के लिए दिया जाता है.
यदि आप अपने पार्टनर के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं, तो लाल गुलाब एक अच्छा विकल्प है।
‘गुलाबी गुलाब’ दोस्ती और स्नेह का प्रतीक है. यह आप सच्चे दोस्त को दे सकते हैं.
आप रोज डे पर अपने पार्टनर को लाल गुलाब ही दें. क्योकि ये सच्चे प्रेम को दर्शाता है.
