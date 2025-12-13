रेजिना कैसेंड्रा की साड़ी में अदाएं देख हो जाएंगे मदहोश
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 13, 2025
साउथ इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस रेजिना कैसेंड्रा 13 दिसंबर को 35वां जन्मदिन मना रही हैं.
रेजिना कैसेंड्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर फोटोशूट करवाती हैं.
रेजिना कैसेंड्रा साड़ी पहनकर अक्सर फोटोज शेयर करती हैं. वह एक से बढ़कर एक अदाएं दिखाती हैं.
रेजिना कैसेंड्रा अलग-अलग अंदाज में साड़ी पहनकर फैंस को झलक दिखाती रहती हैं.
रेजिना कैसेंड्रा की तस्वीरों को फैंस खूब पसंद करते हैं और प्यारे कमेंट करते हैं.
रेजिना कैसेंड्रा पर वेस्टर्न आउटफिट के अलावा साड़ी भी खूब अच्छी लगती है.
रेजिना कैसेंड्रा की फीमेल फैंस उनकी साड़ी से पार्टी के लिए आइडिया ले सकती हैं.
