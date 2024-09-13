फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट हैं रेखा के यूनीक ब्लाउज डिजाइन
Ankita Kumari
| Sep 13, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा अपने साड़ी कलेक्शन को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं।
रेखा साड़ियों के साथ नए-नए तरह के ब्लाउज डिजाइन पर एक्सपेरिमेंट करती हैं।
फेस्टिव सीजन पर आप रेखा की तरह फुल स्लीव ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं।
रेखा का ब्रॉड शोल्डर ब्लाउज डिजाइन आपके लुक में चार चांद लगा देगा।
हाफ शोल्डर ब्लाउज डिजाइन में रेखा बहुत खूबसूरत लग रही हैं।
रेखा का नेट ब्लाउज डिजाइन आप कांजीवरम या बनारसी साड़ी के साथ पेअरअप कर सकती हैं।
शार्ट स्लीव ब्लाउज डिजाइन में रेखा को देखते ही बन रहा है
रेखा का वेलवेट ब्लाउज डिजाइन आपके लुक को रॉयल टच देगा।
लाइट वेट साड़ी पर आप रेखा की तरह डीप नेक ब्लाउज डिजाइन कैरी कर सकती हैं।
