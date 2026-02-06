रिया चक्रवर्ती ने साड़ी में बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें देख फैंस कर बैठे ये डिमांड
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 06, 2026
अपनी बेबाकी और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर फैंस का दिल धड़का दिया है.
रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो साड़ी में नजर आ रही हैं.
फोटोज में रिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन पोज देते हुए देखा जा सकता है.
पिक्चर्स में एक्ट्रेस का हुस्न बिजली बनकर फैंस के दिलों पर गिर रहा है.
खूबसूरत साड़ी और कातिल निगाहों के साथ रिया ने इंटरनेट का पारा इस कदर हाई किया है, कि फैंस उनसे दोबारा फिल्मों में आने की गुजारिश कर रहे हैं.
बता दें कि, रिया ने साल 2012 में तेलुगु फिल्म 'तुनीगा तुनीगा' से एक्टिंग डेब्यू किया था.
वहीं आखिरी बार उन्हें साल 2021 में फिल्म इमरान हाशमी और अमिताभ बच्चन की फिल्म 'चेहरे' में देखा गया था.
