रिया चक्रवर्ती ने साड़ी में बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें देख फैंस कर बैठे ये डिमांड

खूबसूरत साड़ी और कातिल निगाहों के साथ रिया ने इंटरनेट का पारा इस कदर हाई किया है, कि फैंस उनसे दोबारा फिल्मों में आने की गुजारिश कर रहे हैं. Source: Bollywoodlife.com