पूल किनारे चिल करती दिखीं रोशनी वालिया, बिकिनी लुक से मचाया बवाल; आपने देखी ये तस्वीरें?

मालूम हो कि, एक्ट्रेस टीवी सीरियल्स के अलावा फिल्मों में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं. रोशनी को आखिरी बार फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में देखा गया था. Source: Bollywoodlife.com