पूल किनारे चिल करती दिखीं रोशनी वालिया, बिकिनी लुक से मचाया बवाल; आपने देखी ये तस्वीरें?

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 24, 2026

'भारत का वीर पुत्र-महाराणा प्रताप' से घर-घर में मशहूर एक्ट्रेस रोशनी वालिया ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है.

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रोशनी वालिया अपनी फिल्मों और शोज से ज्यादा अपने बोल्ड लुक को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.

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वहीं, इन लेटेस्ट फोटोज में एक्ट्रेस का बिकिनी अवतार देखने को मिल रहा है.

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तस्वीरों में रोशनी ब्लू प्रिंटेड बिकिनी में अपनी किलर अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं.

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बता दें कि, एक्ट्रेस इन दिनों गोवा वेकेशन पर हैं जहां से ये फोटोज उन्होंने शेयर की है.

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रोशनी की ये पिक्चर्स अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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मालूम हो कि, एक्ट्रेस टीवी सीरियल्स के अलावा फिल्मों में भी अपना हाथ आजमा चुकी हैं. रोशनी को आखिरी बार फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' में देखा गया था.

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