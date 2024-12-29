ग्रीन आउटफिट पहन मोरनी बनीं Rubina Dilaik, सिजलिंग अवतार से छुड़ाए पसीने
Pratibha Gaur
Dec 29, 2024
एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने लेटेस्ट फोटोज शेयर किए हैं.
इन तस्वीरों में रूबीना ग्रीन कलर के आउटफिट में एकदम मोरनी लग रही हैं.
इस आउटफिट के साथ रुबीना ने न्यूड मेकअप कर रखा है, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहा है.
इस ग्रीन गाउन में रुबीना दिलैक बला की खूबसूरत लग रही हैं.
इस फोटो में रुबीना दिलैक सोफे पर बैठकर पोज दे रही हैं, एक्ट्रेस के इस लुक पर फैंस फिदा हो गए हैं.
इस आउटफिट के साथ रुबीना दिलैक ने रेड लिपस्टिक लगाई है, जो एक्ट्रेस के लुक को और भी ज्यादा हाइलाइट कर रही है.
इस आउटफिट के साथ रुबीना ने ब्लैक नेलपेंट भी लगा रखी है.
इस तस्वीर में रुबीना दिलैक गोल्डन कलर के आउटफिट में दिख रही हैं.
फोटो में रुबीना अपने सिजलिंग लुक्स से कहर ढा रही हैं.
