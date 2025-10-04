दीवाली पर ट्राई करें रुबीना दिलैक का ये शाइनी आउटफिट, लुक के आगे पटाखे भी पड़ जाएंगे फीके!
Sadhna Mishra
| Oct 04, 2025
इन दिनों रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में धमाल मचा रही रुबीना दिलैक ने एक बार फिर सबके होश उड़ा दिए हैं.
रुबीना पर्दे के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.
एक्ट्रेस ने अब अपनी ब्लैक शाइनी ड्रेस में कुछ स्टाइलिश और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं.
इन फोटोज में उनके पोज ने फैंस का ध्यान खींचा. इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए लिखा, 'जगमग वीकएंड.'
एक्ट्रेस इस इंडो-वेस्टर्न साड़ी में बेहद स्टाइलिश और एलीगेंट दिख रही हैं.
अगर आप भी दीवाली पार्टी में हर किसी को खूबसूरती में मात देना चाहती हैं, तो इस लुक को ट्राई कर सकती हैं.
रुबीना के इस लुक की फैंस और नेटिजन्स जमकर तारीफ कर रहे हैं.
यूजर्स कमेंट सेक्शन में रुबीना को 'ब्यूटीफुल', 'परम सुंदरी' और 'लेडी बॉस' कहकर बुला रहे हैं.
