इस करवा चौथ ट्राई करें रुबीना दिलैक का इंडो-वेस्टर्न साड़ी लुक, नहीं हटेंगी पति की नजरें
Sadhna Mishra
| Oct 05, 2025
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने अपने नए स्टाइलिश लुक से एक बार फिर से धमाल मचा दिया है.
एक्ट्रेस ने अब अपनी कुछ लेटेस्ट ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.
इन फोटोज में रुबीना पिंक कलर की इंडो-वेस्टर्न साड़ी में सबका दिल जीत रही हैं.
तस्वीरों में एक्ट्रेस बेहद स्टनिंग पोज देती नजर आ रही हैं और उनका हर एंगल फैंस को दीवाना बना रहा है.
इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए रुबीना ने लिखा, 'शाम गुलाबी' जो उनके लुक पर पूरी तरह फिट बैठता है.
अगर आप भी करवा चौथ पर अपने पति को दीवाना बनाना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस के इस लुक से टिप्स ले सकती हैं.
फैंस को भी रुबीना का ये लुक काफी पसंद आ रहा है और वह एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं.
रुबीना दिलैक का ये नया एथनिक और मॉर्डन फ्यूजन लुक करवा चौथ के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन गया है.
