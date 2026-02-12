रुबीना दिलैक को एथनिक लुक में देख थमीं फैंस की सांसें! परिवार को लेकर कह दी बड़ बात

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 12, 2026

टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक जब भी कैमरे के सामने आती हैं, तो सादगी और स्टाइल से फैंस का दिल जीत लेती हैं.

वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने एथनिक लुक से फैंस की धड़कनें बढ़ा दी है.

रुबीना दिलैक ने इंस्टाग्राम पर प्रिंटेड लॉन्ग ड्रेस में अपनी कुछ बेहतरीन फोटोज शेयर की है, जिससे नजरें हटा पाना मुश्किल है.

लेटेस्ट पिक्चर्स में एक्ट्रेस अपने माता-पिता के साथ पोज देती नजर आ रही हैं.

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रुबीना ने कैप्शन में कुछ ऐसा लिखा जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.

रुबीना ने फोटोज के साथ लिखा, 'परिवार के साथ वक्त बिताने का समय.'

एक्ट्रेस की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसपर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं.

