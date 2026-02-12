रुबीना दिलैक को एथनिक लुक में देख थमीं फैंस की सांसें! परिवार को लेकर कह दी बड़ बात
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 12, 2026
टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक जब भी कैमरे के सामने आती हैं, तो सादगी और स्टाइल से फैंस का दिल जीत लेती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने एथनिक लुक से फैंस की धड़कनें बढ़ा दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना दिलैक ने इंस्टाग्राम पर प्रिंटेड लॉन्ग ड्रेस में अपनी कुछ बेहतरीन फोटोज शेयर की है, जिससे नजरें हटा पाना मुश्किल है.
Source:
Bollywoodlife.com
लेटेस्ट पिक्चर्स में एक्ट्रेस अपने माता-पिता के साथ पोज देती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रुबीना ने कैप्शन में कुछ ऐसा लिखा जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
रुबीना ने फोटोज के साथ लिखा, 'परिवार के साथ वक्त बिताने का समय.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसपर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वेलेंटाइन डे पर इन एक्ट्रसेस की तरह पहनें रेड ड्रेस, लगेंगी खूबसूरत और हाॅट
अगली वेब स्टोरी देखें.