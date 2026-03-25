ब्लैकलेस ब्लाउज में रुहानिका धवन ने दी बॉलीवुड हसीनाओं को मात, तस्वीरें देख उड़ जाएंगे होश!
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Mar 25, 2026
टीवी के पॉपुलर शो 'ये है मोहब्बतें' में रुही रमन भल्ला का किरदार निभाने वाली रुहानिका भल्ला अब बड़ी हो चुकी हैं.
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इस शो से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली रुहानिका अब अपने बोल्ड फिगर से फैंस को अपना कायल बना रही हैं.
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रुहानिका ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उनका कातिलाना हुस्न देख फैंस के होश उड़ गए है.
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इन फोटोज में एक्ट्रेस मरून साड़ी पहने नजर आ रही है, जिसपर गोल्डन लाइन बनी हुई है.
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इस सिंपल लेकिन खूबसूरत साड़ी को रुहानिका ने ब्लैकलेस ब्लाउज के साथ कैरी किया है, जिसमें उनका कातिलाना हुस्न नजर आ रहा है.
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इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'नजाकत और विरासत.' रुही का ये पोस्ट अब जमकर वायरल हो रहा है.
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इन फोटोज को देखकर उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा कि, उनकी क्यूट से रुही अब कितनी हॉट हो चुकी है.
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