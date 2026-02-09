जिन रूही सिंह के नाम पर की गई गंदी चैट, उनकी तस्वीरों पर हार जाएंगे दिल
Shashikant Mishra
| Feb 09, 2026
एक्ट्रेस रूही सिंह इस समय चर्चा में हैं. दरअसल, उनके नाम पर गंदी चैट की गई है.
रूही सिंह ने खुद इस फेक चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है.
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली रूही सिंह अक्सर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती हैं.
रूही सिंह ना सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट में बल्कि इंडियन ड्रेस में भी तस्वीरें शेयर करती हैं.
एक्ट्रेस की एक से बढ़कर एक तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं.
रूही सिंह की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
रूही सिंह के तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरें पर प्यारे कमेंट करते हैं.
