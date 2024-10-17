करवा चौथ पर कॉपी करें रूपाली गांगुली के अमेजिंग ब्लाउज डिजाइन, जल-भुन जाएगी पड़ोसन

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 17, 2024

इस करवा चौथ अपने लुक को यूनिक बनाने के लिए रूपाली गांगुली के ब्लाउज डिजाइन कॉपी करें.

इस ब्लाउज की स्लीव में सुंदर डिजाइन है, जिसे आप कॉपी कर सकते हैं.

इस तरह की बैलून स्टाइल वाले स्लीव के ब्लाउज भी अच्छे लगेंगे.

रूपाली गांगुली ने ब्लाउज के बैक नेक को काफी रिवीलिंग रखा है.

इस तरह की हैवी डोरी भी आपके ब्लाउज को अच्छा बनाती है.

रूपाली गांगुली की तरह आप लोग फुल स्लीव वाले ब्लाउज भी पहन सकते हैं.

इस साड़ी के साथ रूपाली ने कॉलर डिजाइन वाला ब्लाउज पेयर किया है

रूपाली के इस ब्लाउज का नेक डिजाइन भी काफी सुंदर है.

