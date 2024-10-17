करवा चौथ पर कॉपी करें रूपाली गांगुली के अमेजिंग ब्लाउज डिजाइन, जल-भुन जाएगी पड़ोसन
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 17, 2024
इस करवा चौथ अपने लुक को यूनिक बनाने के लिए रूपाली गांगुली के ब्लाउज डिजाइन कॉपी करें.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ब्लाउज की स्लीव में सुंदर डिजाइन है, जिसे आप कॉपी कर सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तरह की बैलून स्टाइल वाले स्लीव के ब्लाउज भी अच्छे लगेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली गांगुली ने ब्लाउज के बैक नेक को काफी रिवीलिंग रखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तरह की हैवी डोरी भी आपके ब्लाउज को अच्छा बनाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली गांगुली की तरह आप लोग फुल स्लीव वाले ब्लाउज भी पहन सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साड़ी के साथ रूपाली ने कॉलर डिजाइन वाला ब्लाउज पेयर किया है
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली के इस ब्लाउज का नेक डिजाइन भी काफी सुंदर है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मौनी रॉय की तरह चमक जाएगी स्किन, बस फॉलो करें ये 7 टिप्स
अगली वेब स्टोरी देखें.