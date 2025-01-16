नवाब सैफ अली खान के इस 10 एकड़ में फैले पटौदी पैलेस की कीमत जानकर लगेगा झटका, देखिए फोटोज
| Jan 16, 2025
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पूर्व क्रिकेटर और नवाब मंसूर अली खान पटौदी के बेटे हैं.
सैफ अली खान बॉलीवुड के एक जाने- माने एक्टर हैं और उनकी मां शर्मीला टैगोर हैं.
सैफ अली खान का घर पटौदी पैलेस हरियाणा राज्य की 10 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है.
पटौदी परिवार के सदस्य और सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान इसी घर में रहा करते थे.
इस समय सैफ अली खान इस घर की देखभाल कर रहे हैं. वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ यहां आते हैं.
सैफ अली खान का ये पटौदी पैलेस किसी लग्जरी महल से कम नहीं है. इस पैलेस में हर प्रकार की सुविधा मौजूद है.
पटौदी पैलेस को ऑस्ट्रेलिया के आर्किटेक्चर मोल्ट्ज वाॅन हेंज ने डिजाइन किया था.
सैफ अली खान के इस पटौदी पैलेस में 150 कमरे हैं, जिसमें 7 बेडरूम, 7 ड्रेसिंग रूम और 7 बिलियर्ड रूम हैं.
सैफ अली खान के इस लग्जरी से लैश घर की कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए है.
पटौदी पैलेस में कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी हैं, जिसमें फिल्म वीर जारा, एनिमल और सीरीज तांडव शामिल है.
