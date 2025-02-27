वेडिंग फंक्शन में लगेंगी हुस्न की मल्लिका, बस पहन लें सजल अली के ये स्टाइलिश सूट

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 27, 2025

सजल अली पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक हैं. इन्होंने कई ड्रामा में काम किया है.

आप शादियों में या किसी फंक्शन में सजल अली की तरह सूट पहन सकती हैं. इनका लुक बेहद शानदार लगेगा.

आप सजल की तरह ही व्हाइट सूट ट्राई कर सकती हैं. ये एकदम रॉयल लुक देगा.

आप हैवी लुक के लिए ब्लैक लॉन्ग सूट भी कैरी कर सकती हैं. इसके साथ आप झुमके भी पहन सकती हैं.

सजल की तरह आप भी डार्क ग्रीन कलर सूट ले सकती हैं. इसका लुक भी एकदम कमाल लगेगा.

शरारा सूट बहुत ट्रेंड में चल रहा है. आप स्पेशल इवेंट पर सजल की तरह शरारा सूट भी पहन सकती हैं.

ग्लैमरस लुक के लिए आप नेट शरारा सूट भी ट्राई कर सकती हैं. यह देखने में भी शानदार लुक देगा.

