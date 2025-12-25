सलमान खान की फेवरेट डिश में शामिल है ये शाकाहारी खाना

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 25, 2025

सलमान खान 60 साल के हो जाएंगे और उन्होंने खुद को काफी फिट रखा है.

आइए जानते हैं कि सलमान खान शाकाहारी खाने में किन डिशेज को पसंद करते हैं.

सलमान खान को घर में मां के हाथ की बनी पीली दाल बहुत पसंद है.

सलमान खान का पसंदीदा व्यंजन राजमा-चावल भी है, जिसे मन से खाते हैं.

सलमान खान को लेकर बताया जाता है कि उन्हें कुरकुरी भिंडी बहुत पसंद हैं.

सलमान खान की फेवरेट डिश में खीर भी शामिल है जो उन्हें काफी पसंद है.

सलमान खान जैसे ही गोल-गप्पे देखते हैं और उनके मुंह में पानी आ जाता है.

