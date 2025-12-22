60वें बर्थडे से पहले जान लीजिए सलमान खान की जबरदस्त फिटनेस का राज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 22, 2025

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान भले ही 60 साल के हो जाएंगे लेकिन उनकी जबरदस्त फिटनेस का कोई जवाब नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए काफी मेहनत करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान अपनी लाइफ को काफी बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं. वह रेगुलर जिम करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर के वर्कआउट में वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, साइकिलिंग और स्विमिंग शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान जबरदस्त वर्कआउट के साथ ही डाइट का विशेष ध्यान देते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: व्हाइट क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहन मोनालिसा ने दिखाया हुस्न का जलवा, देखें फोटोज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.