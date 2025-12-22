60वें बर्थडे से पहले जान लीजिए सलमान खान की जबरदस्त फिटनेस का राज
Shashikant Mishra
| Dec 22, 2025
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं.
सलमान खान भले ही 60 साल के हो जाएंगे लेकिन उनकी जबरदस्त फिटनेस का कोई जवाब नहीं है.
सलमान खान अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए काफी मेहनत करते हैं.
सलमान खान अपनी लाइफ को काफी बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं. वह रेगुलर जिम करते हैं.
एक्टर के वर्कआउट में वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, साइकिलिंग और स्विमिंग शामिल है.
सलमान खान जबरदस्त वर्कआउट के साथ ही डाइट का विशेष ध्यान देते हैं.
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वह 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे.
