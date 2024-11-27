सलमान-शाहरुख खान को फिट रखने की इतनी फीस वसूलते हैं ये पर्सनल ट्रेनर्स

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 27, 2024

सारा अली खान को नम्रता पुरोहित ट्रेनिंग देती हैं. वह पिलाटेज में एक्सपर्ट हैं.

सारा के अलावा नम्रता मलाइका की ट्रेनर भी हैं. नम्रता पर्सनल ट्रेनिंग के लिए हर महीने 32 हजार रुपये चार्ज करती हैं.

शाहरुख खान डियानी पांडे से ट्रेनिंग लेते हैं, डियानी एंट्री ग्रैविटी योगा सिखाती हैं.

वहीं जॉन अब्राहम भी एंटी-ग्रैविटी योगा करते हैं. बता दें कि डियानी पर्सनल ट्रेनिंग के पर डे 3000 रुपये फीस लेती हैं.

एक्ट्रेस बिपाशा बासु भी डियानी से फिटनेस ट्रे्निंग लेती हैं.

ऋतिक रोशन को क्रिस गैथिन ट्रेनिंग देते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो क्रिस एक महीने के 7 से 30 लाख रुपये चार्ज करते हैं.

सलमान खान के ट्रेनर का मनीष आद्विकलर है. मनीष पर्सनल ट्रेनिंग के हर दिन 4 हजार रुपये चार्ज करते हैं.

दीपिका पादुकोण यास्मिन कराचीवाला से ट्रेनिंग लेती हैं.

तो वहीं आलिया ने भी यास्मिन से ही ट्रेनिंग ली है. यास्मिन एक दिन के 3 हजार रुपये चार्ज करती हैं.

प्रियंका चोपड़ा के ट्रेनर समीर जौरा महीने की लाखों रुपये फीस वसूलते हैं.

