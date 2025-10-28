शादी-पार्टी के लिए परफेक्ट है सामंथा का ये साड़ी लुक, लें फैशन इंस्पिरेशन
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 28, 2025
साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट पिक्चर्स शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में एक्ट्रेस ब्लू कलर की खूबसूरत साड़ी पहनकर बेहद स्टाइलिश अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने अपने लुक को हैवी नेकलेस और मिनिमल मेकअप के साथ पूका किया, जो उनके स्टाइल को और भी निखार रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर फैंस उनकी फोटोज पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें अपने आप में ही एक ब्रांड बता रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का यह ट्रेडिशनल लुक शादी और पार्टी वियर के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, एक्ट्रेस फोटोशूट के अलावा अपनी अगली फिल्म 'मां इंति बंगाराम' को लेकर भी सुर्खियों में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Maharani 4 से पहले Sony Liv पर देखें ये धांसू क्राइम वेब सीरीज
अगली वेब स्टोरी देखें.