स्लीवलेस ब्लाउज में सामंथा ने बरपाया कहर, सादगी पर मर मिटे फैंस!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 21, 2025

साउथ सुपरस्टार सामंथा रुथ प्रभु ने एक बार फिर से अपने चाहने वालों के पागल कर दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह साड़ी में नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

स्लीवलेस ब्लाउज के साथ सामंथा ब्लैक और गोल्डन साड़ी पहने नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों एक्ट्रेस की सादगी और ग्लैमर दोनों का कॉम्बो फैंस को पागल कर रही है.

Source: Bollywoodlife.com

फोटोज में एक्ट्रेस की अदाएं, नजाकत और ग्लैमर सबकुछ एक साथ देखने को मिल रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा ने तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'एक एक्शन से भरे शेड्यूल के बाद...चोटें, खून और दर्द के बावजूद, हमने काफी अच्छे से सफाई की हैरान है.'

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि, सामंथा ने 1 दिसंबर 2025 को डायरेक्टर राज निदिमोरु से शादी रचाई है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Christmas के लिए क्रिस्टल डिसूजा के इन आउटफिट से ले सकती हैं आइडिया

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.