एकटक निहारेंगे लोग, वेडिंग सीजन में ट्राई करें सानिया मिर्जा के ये यूनिक शरारा लुक
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 31, 2025
इस वेडिंग सीजन में आप सानिया मिर्जा की तरह पर्पल ब्लाउज के साथ व्हाइट कलर का शरारा पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में पिंक शरारा भी आपको बेहतरीन लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
सानिया मिर्जा की तरह इस व्हाइट शरारा में आप बला की खूबसूरत लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
आप सानिया मिर्जा की तरह एम्ब्रायडरी से भरपूर मैरून शरारा भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
यह पिंक और ग्रीन शेड फ्लोरल शरारा भी आपको शादी में यूनिक लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
सानिया की तरह इस मॉर्डन शरारा में आपकी खूबसूरती खूब निखर कर सामने आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
आप सानिया मिर्जा की तरह चिकनकारी का यह व्हाइट शरारा भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप सानिया मिर्जी की तरह इस आउटफिट में बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Mamta Kulkarni से छिन गया महामंडलेश्वर पद, इस कारण किन्नर अखाड़े से निकाला गया बाहर!
अगली वेब स्टोरी देखें.