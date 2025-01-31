एकटक निहारेंगे लोग, वेडिंग सीजन में ट्राई करें सानिया मिर्जा के ये यूनिक शरारा लुक

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 31, 2025

इस वेडिंग सीजन में आप सानिया मिर्जा की तरह पर्पल ब्लाउज के साथ व्हाइट कलर का शरारा पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पार्टी में पिंक शरारा भी आपको बेहतरीन लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

सानिया मिर्जा की तरह इस व्हाइट शरारा में आप बला की खूबसूरत लगेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

आप सानिया मिर्जा की तरह एम्ब्रायडरी से भरपूर मैरून शरारा भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

यह पिंक और ग्रीन शेड फ्लोरल शरारा भी आपको शादी में यूनिक लुक देगा.

Source: Bollywoodlife.com

सानिया की तरह इस मॉर्डन शरारा में आपकी खूबसूरती खूब निखर कर सामने आएगी.

Source: Bollywoodlife.com

आप सानिया मिर्जा की तरह चिकनकारी का यह व्हाइट शरारा भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप सानिया मिर्जी की तरह इस आउटफिट में बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Mamta Kulkarni से छिन गया महामंडलेश्वर पद, इस कारण किन्नर अखाड़े से निकाला गया बाहर!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.