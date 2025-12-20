41 साल की संजीदा शेख साड़ी में ढाती हैं कहर, फोटोज होते हैं वायरल
| Dec 20, 2025
एक्ट्रेस संजीदा शेख छोटे और बड़े पर्दे दोनों पर काफी पॉपुलर हैं. वह 20 दिसंबर को अपना 41वां जन्मदिन मना रही हैं.
संजीदा शेख सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं.
संजीदा शेख अलग-अलग आउटफिट में कहर ढाती हैं. वह साड़ी में फोटोशूट करवाती हैं और अपनी झलक दिखाती हैं.
संजीदा शेख की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं. उनका अंदाज देखकर फैंस उनकी तारीफ करती हैं
संजीदा शेख स्टाइलिश साड़ी में खूबसूरत नजर आती हैं. फीमेल फैंस उनके साड़ी कलेक्शन से आइडिया ले सकती हैं.
संजीदा शेख टीवी और फिल्मों के अलावा वेब सीरीज में काम करती हैं. उनकी एक्टिंग काफी पसंद की जाती है.
संजीदा शेख की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 2022 में आमिर अली से शादी की थी. उनका 2022 में तलाक हो गया था.
