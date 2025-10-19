इस दिवाली हर पार्टी में होगा आपका ही जलवा, अगर पहन ली संजीदा शेख की तरह ये साड़ी

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 18, 2025

संजीदा शेख ने इंस्टाग्राम पर अपनी शानदार साड़ी लुक वाली तस्वीरें शेयर की है.

Source: Bollywoodlife.com

फोटोज में वह भारी गहनों और ग्लैमरस स्टाइल में नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कमेंट में प्यार लुटा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप भी दिवाली पार्टी में अपना जलवा दिखाना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस के इस लुक को रीक्रिएट कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

संजीदा शेख टीवी के अलावा बॉलीवुड में भी काफी एक्टिव हैं.

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने साल 2020 में फिल्म 'तैश' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

Source: Bollywoodlife.com

जल्द ही वह फिल्म 'धमाल 4' में नजर आने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'थामा' के सामने इन 6 फिल्मों की चुनौती! दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस महायुद्ध

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.