इस दिवाली हर पार्टी में होगा आपका ही जलवा, अगर पहन ली संजीदा शेख की तरह ये साड़ी
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 18, 2025
संजीदा शेख ने इंस्टाग्राम पर अपनी शानदार साड़ी लुक वाली तस्वीरें शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज में वह भारी गहनों और ग्लैमरस स्टाइल में नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कमेंट में प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप भी दिवाली पार्टी में अपना जलवा दिखाना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस के इस लुक को रीक्रिएट कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
संजीदा शेख टीवी के अलावा बॉलीवुड में भी काफी एक्टिव हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने साल 2020 में फिल्म 'तैश' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जल्द ही वह फिल्म 'धमाल 4' में नजर आने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'थामा' के सामने इन 6 फिल्मों की चुनौती! दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस महायुद्ध
अगली वेब स्टोरी देखें.