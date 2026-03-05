व्हाइट साड़ी में हुस्न परी बनीं सान्या मल्होत्रा, किलर पोज से फैंस को किया क्लीन बोल्ड
Sadhna Mishra
| Mar 05, 2026
दंगल गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा अपने किरदार से ही नहीं अपनी मनमोहक तस्वीरों से भी फैंस का दिल चुराती रहती हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है.
इन फोटोज में एक्ट्रेस व्हाइट साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
तस्वीरों में एक्ट्रेस को देसी लेकिन किलर पोज देते हुए देखा जा सकता है.
सान्या का ये लुक उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वो एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
बता दें कि, सान्या को आमिर खान की फिल्म 'दंगल' से घर-घर में पहचान मिली थी.
इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आईं और हर बार अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया.
एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म 'बंदर' में नजर आने वाली हैं.
