सारा अली खान की तरह दिवाली पर ट्राई करें ये लहंगा डिजाइन, देखने वालों की नजर अटक न जाए तो कहना!
Masummba Chaurasia
| Oct 13, 2025
सारा अली खान हाल ही में हैवी ऑरेंज और गोल्डन कॉम्बिनेशन के लहंगे में नजर आईं, जिसमें वो बला की खूबसूरत दिखीं.
सारा की तरह आप भी इस कलर को चूज कर दिवाली पर लोगों के होश उड़ा सकती हैं, क्योंकि इसमें आप किसी हीरोइन से कम नहीं दिखेंगी.
जरी, मिरर वर्क, सीक्विन या कढ़ाई, इनसे तैयार किया गया ये लहंगा आपके लुक को ओवर-द-टॉप बना देगा.
सारा अली खान की ये लहंगे वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर बवाल काट रहीं हैं, तो सोचिए जब आप ये पहनेंगी तो क्या होगा?
इस लहंगे के साथ सारा ने मिनिमल मेकअप और बालों की चोटी बनाई है, जिसमें उनका लुक देखते ही बन रहा है.
आप भी सारा की तरह इस लुक को रिक्रेट कर सकती हैं, और दिवाली पर सबसे अलग खुद को दिखा सकती हैं.
आप चाहें तो इस तरह के लहंगे को बड़े झुमकों, चोकर और स्टेटमेंट रिंग के साथ भी पेयरकर लुक को कंप्लीट कर सकती हैं.
बहरहाल, सारा की इन तस्वीरों पर फैंस दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में भर-भरकर हार्ट वाले इमोजी शेयर कर रहे हैं.
