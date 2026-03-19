'धुरंधर 2' के म्यूजिक लॉन्च पर सारा अर्जुन का जलवा, जैकेट की कीमत सुन उड़ जाएंगे होश
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 19, 2026
'धुरंधर 2' के रिलीज से पहले मुंबई में फिल्म का म्यूजिक लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया था, जिसमें सारा अर्जुन भी पहुंची थीं.
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इस इवेंट में 'धुरंधर 2' एक्ट्रेस ने अपने बोल्ड फैशन सेंस से सारी लाइमलाइट लूट ली.
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दरअसल, इस खास शाम के लिए सारा ने मशहूर डिजाइनर 'अनामिका खन्ना' का डिजाइन किया हुआ थ्री-पीस आउटफिट चुना था.
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सारा ने इवेंट में ब्लैक कलर का बेहद स्टाइलिश क्रॉप टॉप पहना था, जो ग्लैमर और आर्ट का परफेक्ट कॉम्बो था.
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इस आउटफिट में लाल, नीले और काले मोतियों की बारीक कारीगरी की गई थी.
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टॉप के साथ सारा ने एक प्लेन ब्लैक मिडी स्कर्ट कैरी की, जिससे उनका पूरा लुक काफी बैलेंस्ड और क्लासी लग रहा था.
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हालांकि, उनके इस लुक की जान उनका मल्टी-कलर ट्राइबल प्रिंटेड लॉन्ग जैकेट था, जिसकी कीमत करीब 1.50 लाख रुपए बताई जा रही है.
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