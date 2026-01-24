सारा अर्जुन ने ब्लू साड़ी में मचाया गदर, कातिलाना अदाओं के आगे बड़ी-बड़ी हसीनाएं भी फेल!
Sadhna Mishra
| Jan 24, 2026
'जय हो' और 'पोन्नियिन सेलवन' जैसी फिल्मों में अपनी से दिल जीतने वाली सारा अर्जुन अब ग्लैमरस दीवा बन चुकी हैं.
'धुरंधर' से पर्दे पर धमाल मचाने वाली सारा इन दिनों अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर गदर काट रही हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने ब्लू साड़ी में अपनी कुछ दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब वायरल हो रही हैं.
पिंक बॉर्डर वाली ये ब्लू साड़ी सारा के लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन रहा है.
एक्ट्रेस ने अपने लुक को और भी एलिगेंट बनाने के लिए मेकअप का काफी सटल रखा और ब न हेयरस्टाइल से लुक को कंप्लीट किया.
इन फोटोज में एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक दिलकश पोज दिए, जिसमें उनकी अदाएं देख फैंस दीवाने हो गए.
सारा अर्जुन की इन तस्वीरों पर यूजर्स तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे हैं. हर कोई एक्ट्रेस की तारीफ कर रहा है.
