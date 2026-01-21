जर्दोजी लहंगा और... ट्रेडिशनल लुक में बला की खूबसूरत लगीं सारा अर्जुन, देख दीवाने हुए फैंस
Sadhna Mishra
| Jan 20, 2026
आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' में यालीना का किरदार निभाने वाली सारा अर्जुन अब नेशनल क्रश बन चुकी हैं.
फिल्म में अपनी सादगी और बेहतरीन एक्टिंग से हर किसी का दिल जीतने वाली सारा जल्द ही 'धुरंधर 2' और 'यूफोरिया' में नजर आएंगी.
लेकिन इस बीच एक्ट्रेस अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर चर्चा में आ गई हैं, जिसमें उनका ट्रेडिशनल लुकर गदर मचा रहा है.
इन फोटोज में सारा जर्दोजी सिल्क का प्रिंटेड लहंगा पहने हुए दिख रही है, जिसमें उन्होंने दुपट्टे को साड़ी की तरह ड्रैप किया है.
वहीं अपने लुक को पूरा करने के लिए सारा ने हाथों में भरकर चूड़ियां, कानों में झुमके, लंबी कनात और माथे पर बिंदी लगाई हुई है.
स्वीटहार्ट नेक ब्लाउज, बालों में गजरा, आंखों में काजल और सिंपल मेकअप के साथ सारा फैंस का दिल जीत रही हैं.
एक्ट्रेस की इन फोटोज पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उनके देसी अवतार को अब तक का बेस्ट लुक बता रहे हैं.
