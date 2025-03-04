सारा तेंदुलकर के साड़ी लुक को बार-बार निहारने का करेगा मन
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 04, 2025
सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. इनमें उनकी ड्रेस लोगों का ध्यान खींचती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा तेंदुलकर ने हाल ही में अपनी तस्वीर शेयर कर बताया है कि जयपुर में किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए पहुंची थीं. वह साड़ी पहने हुए नजर आईं.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा तेंदुलकर का साड़ी वाला अंदाज उनके फैंस को पसंद आया है. इससे पहले भी वह साड़ी में नजर आती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा तेंदुलकर साड़ी में खूबसूरत लगती हैं और वह पूरी महफिल अपने नाम कर लेती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा तेंदुलकर साड़ी पहनने के बाद खुले बालों में फैंस का ध्यान खींचने में कामयाब रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा तेंदुलकर के साड़ी कलेक्शन से आप भी फेस्टिवल या वेडिंग फंक्शन के लिए हेल्प ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सारा तेंदुलकर साड़ी के अलावा हर तरह की ड्रेस पहनती हैं. उनकी तस्वीरें आते हीं वायरल हो जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अनंत और राधिका के हस्ताक्षर सेरेमनी का एक साल, तस्वीरों में देखें अंबानी की छोटी बहू
अगली वेब स्टोरी देखें.