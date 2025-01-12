यंग लड़कियां कॉपी करें सारा तेंदुलकर के ये ब्लाउज डिजाइन, फ्रेशर पार्टी में दिखेंगी सबसे अलग
Pratibha Gaur
| Jan 12, 2025
आप सारा तेंदलुकर की तरह अपनी साड़ी के लिए ऑफ शॉल्डर ब्लाउज भी बनवा सकती हैं.
स्क्वेयर नेकलाइन का ब्लाउज आपको पार्टी में यूनिक लुक देगा.
आप सारा तेंदुलकर की तरह स्वीट हर्ट नेकलाइन का ब्लाउज भी पहन सकती हैं.
फ्रेशर पार्टी में मिरर वर्क ब्लाउज आपके लुक में चार चांद लगा देगा.
सीक्विन ब्लाउज आपको बहुत ही यूनिक और एलीगेंट लुक देगा.
आप सारा तेंदुलकर की तरह स्लीवलेस ब्लाउज भी कैरी कर सकते हैं.
गोटापट्टी ब्लाउज डिजाइन भी आपके लुक में चार चांद लगा देगा.
आप साड़ी के साथ सारा तेंदुलकर की तरह यह ब्लाउज डिजाइन भी कॉपी कर सकती हैं.
