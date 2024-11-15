रोका सेरेमनी में पहनें कियारा आडवाणी के ये 10 आउटफिट्स, खूबसूरती देख पार्टनर हो जाएगा घायल
Bollywood Staff
| Nov 15, 2024
कियारा अडवाणी की तरह इस मल्टी ब्राउन लहंगे में आप भी खूबसूरत दिख सकती हैं. आज ही इसे अपने कार्ट में सेव कर लें.
रोका सेरेमनी के दिन के फंक्शन में खूब खिलेगी कियारा की ये व्हाइट साड़ी, एक्ट्रेस की तरह आप भी इस साड़ी पर स्टाइलिश ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं.
कियारा अडवाणी के इस आउटफिट को नाइट फंक्शन में ट्राई कर सकती हैं.
आप पर से पार्टनर की नजरें नहीं हटेंगी जब पहनेंगी कियारा के इस पिंक लहंगे को, आज ही कॉपी कर लें.
कियारा की तरह आप भी इस ग्रीन साड़ी में फंक्शन में अपनी खूबसूरती से रंग जमा सकती हैं.
वेडिंग में कुछ स्टाइलिश ट्राई करना चाहती हैं, तो ये व्हाइट आउटफिट बेस्ट रहेगा.
स्टाइलिश और क्यूट लुक कैरी करना चाहती हैं, तो कियारा अडवाणी का ये ब्लू वाइट लहंगा एकदम फिट रहेगा.
आप भी कियारा अडवाणी की तरह फंक्शन में इस तरह की न्यू डिजाइन्स के आउटफिट को ट्राई कर सकती हैं.
कियारा अडवाणी का ये ग्रीन फ्लोरल लहंगा फंक्शन में खूब जांचेगा.
खूबसूरत के साथ दिखना चाहती हैं स्टाइलिश, तो कियारा अडवाणी का ये आउटफिट ट्राई करना न भूलें.
