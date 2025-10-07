गौरी खान के लिए उम्र है सिर्फ एक नंबर, साड़ी लुक देख धड़केगा दिल
Shashikant Mishra
| Oct 07, 2025
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान मशहूर प्रोड्यूसर और इंटीरियर डिजाइनर हैं.
गौरी खान आने वाले 8 अक्टूबर यानी बुधवार को 55वां जन्मदिन मनाने वाली हैं.
गौरी खान भले ही 55 साल की हो गई हैं लेकिन उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर हैं.
गौरी खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
शाहरुख खान की पत्नी की तस्वीरें तेजी से वायरल होती हैं और फैंस उन पर प्यार लुटाते हैं.
गौरी खान अक्सर साड़ी पहनकर अपनी झलक दिखाकर फैंस का दिल धड़का देती हैं.
गौरी खान की साड़ियों से महिलाएं करवा चौथ के लिए आइडिया ले सकती हैं.
