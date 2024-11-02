जबरा फैन भी नहीं बता पाएगा शाहरुख खान से जुड़े ये दिलचस्प सवालों के जवाब

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 02, 2024

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

क्या आप जानते हैं की एक्टर शाहरुख खान का जन्म कब हुआ था?

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर, 1965 में हुआ था. एक्टर एक पाकिस्तानी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान ने किस फिल्म से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था?

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान ने फिल्म 'दीवाना' से फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी थी.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान को अब तक कितने नेशनल अवॉर्ड मिले हैं?

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख को अभी तक एक भी नेशनल अवॉर्ड नहीं मिला है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर शाहरुख खान के कितने भाई-बहन हैं?

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान की सिर्फ एक बहन हैं, जिसका नाम शहनाज लाला रुख खान है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी का नाम रखा 'दुआ', अपने बच्चे के लिए भी देखें इससे जुड़े नाम

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.