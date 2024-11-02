जबरा फैन भी नहीं बता पाएगा शाहरुख खान से जुड़े ये दिलचस्प सवालों के जवाब

जबरा फैन भी नहीं बता पाएगा शाहरुख खान से जुड़े ये दिलचस्प सवालों के जवाब
Ankita Kumari
| Nov 02, 2024
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.
क्या आप जानते हैं की एक्टर शाहरुख खान का जन्म कब हुआ था?
शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर, 1965 में हुआ था. एक्टर एक पाकिस्तानी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं.
शाहरुख खान ने किस फिल्म से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था?
शाहरुख खान ने फिल्म 'दीवाना' से फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी थी.
शाहरुख खान को अब तक कितने नेशनल अवॉर्ड मिले हैं?
शाहरुख को अभी तक एक भी नेशनल अवॉर्ड नहीं मिला है.
एक्टर शाहरुख खान के कितने भाई-बहन हैं?
शाहरुख खान की सिर्फ एक बहन हैं, जिसका नाम शहनाज लाला रुख खान है.
