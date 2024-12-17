Shah Rukh Khan समेत इन 10 स्टार्स के Winter Outfits करें Try, दिखें stylish
Bollywood Staff
| Dec 17, 2024
शाहरुख खान का ये लुक किसी को भी इंप्रेस कर सकता है. आप भी इस तरह की लैदर जैकेट को विंटर में ट्राई कर सकते हैं.
विक्की कौशल की ये स्ट्रिप डिजाइन जैकेट यंग मेंस पर खूब जाचेगी.
इस विंटर सीजन की पार्टी में आप भी वरुण धवन की तरह शिमरी ब्लैजर को ट्राई कर सकते हैं.
सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह दूसरे मेंस भी जैकेट के साथ मैचिंग बूट्स पहन सकते हैं.
वेदांग राणा का ये सिंपल और स्टाइलिश आउटफिट ऑफिस के लिए बेस्ट रहेगा.
रोहित सराफ का ये कुल लुक ट्राई करके कॉलेज बॉयज स्टाइलिश दिख सकते हैं.
विजय देवरकोंडा का ये बनी कैप लुक आजकल बहुत ट्रेंड में हैं. आप भी इसे कॉपी कर सकते हैं.
कॉलेज बॉयज के लिए आर्यन खान की ये फंकी कुल डेनिम जैकेट परफेक्ट रहेगी.
फ्लोरल स्वेटशर्ट के शौकीन हैं, तो कार्तिक आर्यन के इस विंटर आउटफिट को कॉपी कर सकते हैं.
आयुष्मान खुराना की रेड पफर मल्टीकलर जैकेट काफी कूल वाइब देगी.
