वेडिंग सीजन के लिए मीरा कपूर के साड़ी लुक्स से महिलाएं ले सकती हैं टिप्स
Shashikant Mishra
| Dec 03, 2025
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा कपूर भले ही फिल्मों में नजर नहीं आती हैं लेकिन ग्लैमर में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.
मीरा कपूर अक्सर अपने पति शाहिद कपूर के साथ पार्टी में नजर आती हैं और लोगों का ध्यान खींचती हैं.
मीरा कपूर वेस्टर्न आउटफिट के साथ ट्रेडिशनल ड्रेस में भी नजर आती हैं, जो उन पर काफी अच्छी लगती हैं.
शाहिद कपूर की पत्नी अक्सर साड़ी पहनकर फोटोशूट करवाती हैं और तस्वीरें शेयर करती हैं.
मीरा कपूर का साड़ी वाला अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आता और वह उनकी तारीफ करते हैं.
मीरा कपूर अलग-अलग स्टाइल के साथ साड़ी पहनती हैं और अपनी खूबसूरती से पार्टी में छा जाती हैं.
एक्टर की वाइफ के फीमेल फैंस वेडिंग सीजन में इस तरह से साड़ी लुक्स को ट्राई कर सकती हैं.
