शमा सिकंदर का साड़ी वाला अंदाज फैंस को बना देता है दीवाना

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 02, 2026

मशहूर अभिनेत्री शमा सिकंदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

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शमा सिकंदर अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोज से फैंस को खुश करती हैं.

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शमा सिकंदर ना सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट बल्कि इंडियन ड्रेसेज भी पहनती हैं.

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एक्ट्रेस आए दिन साड़ी पहनकर फोटोशूट करवाती हैं और तस्वीरें दिखाती हैं.

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उनका साड़ी में भी हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल जाता है.

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शमा सिकंदर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के चलते उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं.

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फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों पर दिल खोलकर कमेंट करते हैं.

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