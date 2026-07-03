शमा सिकंदर का साड़ी वाला अंदाज फैंस को बना देता है दीवाना
Shashikant Mishra
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Bollywoodlife.com
| Jul 02, 2026
मशहूर अभिनेत्री शमा सिकंदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
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शमा सिकंदर अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोज से फैंस को खुश करती हैं.
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शमा सिकंदर ना सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट बल्कि इंडियन ड्रेसेज भी पहनती हैं.
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एक्ट्रेस आए दिन साड़ी पहनकर फोटोशूट करवाती हैं और तस्वीरें दिखाती हैं.
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उनका साड़ी में भी हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल जाता है.
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शमा सिकंदर की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के चलते उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं.
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फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों पर दिल खोलकर कमेंट करते हैं.
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