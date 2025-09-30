शमा सिकंदर ने घाघरा-चोली में लूटा दिल, गरबा क्वीन बनने के लिए कॉपी करें स्टाइल
Shashikant Mishra
| Sep 30, 2025
देश में नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सितारे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं.
एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी फोटोज शेयर कर ध्यान खींचा है.
शमा सिकंदर ने डांडिया नाइट्स की तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने बताया है कि गरबा मोड ऑन है.
शमा सिकंदर ने सफेद रंग का घाघरा-चोली पहना हुआ है. वह काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं.
शमा सिकंदर का प्यारा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वह प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.
एक्ट्रेस की तरह गरबा क्वीन बनने के लिए आप भी इस तरह की आउटफिट पहन सकती हैं.
शमा सिकंदर की तरह तैयार होने पर डांडिया नाइट्स में आप पर लोगों की निगाहें टिक जाएंगी.
