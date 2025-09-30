शमा सिकंदर ने घाघरा-चोली में लूटा दिल, गरबा क्वीन बनने के लिए कॉपी करें स्टाइल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 30, 2025

देश में नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सितारे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी फोटोज शेयर कर ध्यान खींचा है.

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर ने डांडिया नाइट्स की तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने बताया है कि गरबा मोड ऑन है.

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर ने सफेद रंग का घाघरा-चोली पहना हुआ है. वह काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर का प्यारा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वह प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस की तरह गरबा क्वीन बनने के लिए आप भी इस तरह की आउटफिट पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शमा सिकंदर की तरह तैयार होने पर डांडिया नाइट्स में आप पर लोगों की निगाहें टिक जाएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दुर्गा पंडाल में सलवार सूट पहन पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, 'देसी गर्ल' ने जीता दिल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.