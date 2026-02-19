शमा सिकंदर के नूर ने बढ़ाई रमजान की रौनक! ब्लू आउटफिट में शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 19, 2026

टीवी और फिल्म जगत की खूबसूरत एक्ट्रेस शमा सिकंदर ने रमजान के मौके पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की.

अपनी बेबाक खूबसूरती और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाली शमा ने सादगी से फैंस का दिल जीत लिया है.

एक्ट्रेस ने अब ब्लू आउटफिट में अपनी दिलकश अदाएं दिखाते हुए फोटोज शेयर की है.

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'सभी को रमजान मुबारक.'

इस आउटफिट में एक्ट्रेस का लुक निखर कर आ रहा है और वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

शमा सिकंदर की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

