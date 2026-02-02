शमिता शेट्टी सूट पहनकर ढाती हैं कहर, फैंस का धड़कता है दिल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 01, 2026

बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी 2 फरवरी को अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शमिता शेट्टी सोशल मीडिया पर अक्सर अपने फोटोज शेयर कर ध्यान खींचती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शमिता शेट्टी वेस्टर्न आउटफिट के साथ ट्रेडिशनल ड्रेस में भी फोटोशूट करवाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शमिता शेट्टी एक से बढ़कर एक स्टाइलिश सूट पहनकर अदाएं दिखाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस शमिता शेट्टी की ट्रेडिशनल आउटफिट वाली तस्वीरें वायरल होती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस का प्यारा अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है और वह तारीफ करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

47 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी ने अभी तक शादी नहीं की है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: OTT की ये 5 हॉरर फिल्में हैं 'डेडली', चौथी वाली 'चुड़ैल' का खौफ देख निकल जाएगी चीख!

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.