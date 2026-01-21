शनाया कपूर के नए फोटोशूट ने मचाई सनसनी, ग्लैमरस अंदाज देख फटी रह गई फैंस की आंखें!
Sadhna Mishra
| Jan 21, 2026
पर्दे के साथ-साथ सोशल मीडिया क्वीन बन चुकीं शनाया कपूर एक बार फिर अपने कातिलाना लुक को लेकर चर्चा में हैं.
शनाया ने हाल ही में इपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस का दिल धक-धक करने लगा है.
एक्ट्रेस ने ग्रीन कलर की स्टाइलिश और ग्लैमरस ड्रेस में ऐसे सिजलिंग पोज दिए हैं कि उनसे नजरें हटाना मुश्किल हो गया है.
शनाया ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'मगरमच्छ की तरह.' और इसके साथ उन्होंने मगरमच्छ वाला इमोजी भी बनाया.
इन तस्वीरों में शनाया का कॉन्फिडेंस और उनका गजब का फैशन सेंस साफ झलक रहा है, जिसे देख फैंस दीवाने हुए जा रहे हैं.
सोशल मीडिया पर उनके इस अवतार ने ऐसी सनसनी मचाई है कि, हर कोई उनकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहा है.
बता दें कि, शनाया कपूर ने फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' से बॉलीवुड डेब्यू किया है.
