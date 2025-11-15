शनाया कपूर की मिरर सेल्फी ने बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी, जींस-टीशर्ट लुक पर फिदा हुए फैंस

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 15, 2025

शनाया कपूर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी जींस और टी-शर्ट में मिरर सेल्फी शेयर की है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने मजेदार कैप्शन भी लिखा, 'दीवार पर शीशा' जो यूजर्स को काफी रिलेटेबल लगा.

पोस्ट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'जींस बेबी' दूसरे ने लिखा, 'आप हॉट लग रही हैं.'

शनाया का ये कैजुअल लुक अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बता दें कि, एक्ट्रेस ने साल 2025 में 'आंखों की गुस्ताखियां' से विक्रांत मैसी के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था.

फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन शनाया की स्क्रीन प्रेजेंस को नोटिस किया गया.

