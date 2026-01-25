इंडियन हो या वेस्टर्न ड्रेस, शेफाली बग्गा सभी आउटफिट में ढाती हैं कहर
Shashikant Mishra
| Jan 25, 2026
एंकर और होस्ट शेफाली बग्गा इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं. उनका नाम युजवेंद्र चहल के साथ जोड़ा जा रहा है.
शेफाली बग्गा क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुई थीं और दोनों का वीडियो सामने आया है.
शेफाली बग्गा सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित हस्ती हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.
शेफाली बग्गा अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर कर लोगों का ध्यान खींचती हैं.
शेफाली बग्गा वेस्टर्न आउटफिट और इंडियन ड्रेस दोनों में फोटोशूट करवाती हैं और अपनी झलक दिखाती हैं.
शेफाली बग्गा की तस्वीरें तेजी से वायरल होती हैं. उनके वीडियोज भी लोगों को पसंद आते हैं.
शेफाली बग्गा का ग्लैमरस अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को पसंद आता है और प्यारे रिएक्शन देते हैं.
